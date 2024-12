Sinner doping, anche McEnroe è nettissimo: "Voglio credere a lui"

McEnroe, le parole su Sinner

"Sono dalla parte di chi ha volontà di accettare la sua spiegazione. Il mio atteggiamento è quello di credere al giocatore", ha confermato McEnroe. "Voglio credere al giocatore. Agli US Open ci hanno spiegato in modo chiaro che in lui c’era un milionesimo di qualcosa, non lo so di preciso ma sembra davvero un niente. Spero solo che questo fatto sia una qualcosa che non crei problemi seri al nostro sport".