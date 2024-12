Sinner e Anna Kalinskaya, c'è un colpo di scena: la foto con il fratello conferma tutto!

Jannik Sinner continua a preparare la prossima stagione. Il numero uno al mondo si sta allenando con il team al completo a Dubai, per arrivare al meglio all'appuntamento con gli Australian Open, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2024. L'azzurro farà il suo debutto nel 2025 in occasione dell'AO Opening Week, quando scenderà in campo martedì 7 gennaio alle ore 6 italiane per affrontare Alexei Popyrin. Nel frattempo, tra un allenamento e l'altro, Sinner si è concesso qualche momento di relax e spensieratezza lontano dai campi con un incontro per lui speciale, come testimoniato da alcuni scatti postati sui social.