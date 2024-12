Sinner e il caso doping, la mossa della Wada sul giudice che mette in difficoltà Jannik

Sinner, la possibile data della sentenza

Ora, per completare il collegio arbitrale, manca solo il giudice designato dallo stesso Tribunale dello Sport di Losanna. La sentenza è in programma per febbraio 2025, ma pare che possa slittare a marzo per diversi fattori, tra cui gli impegni in campo di Sinner in quel periodo che renderebbero complicata la sua presenza all'arbitrato. Ci sarà da attendere ancora un po', con la speranza di Jannik di potersi finalmente liberare di un peso che si porta dentro da quasi un anno.