Panatta e la battuta in diretta a Spalletti: "Caro ct, se posso permettermi..."

ROMA - Simpatico siparietto alla 'Domenica Sportiva' tra due simboli dello sport italiano come Luciano Spalletti e Adriano Panatta , uno nelle vesti di ospite d'eccezione e l'altro in quelli di commentatore nella puntata della trasmissione televisiva andata in onda ieri (22 dicembre) su Rai 2.

Quando in studio si parlava della 'gavetta' fatta come calciatore dall'attuale ct della nazionale azzurra di calcio, l'ex campione della racchetta (ed ex capitano dell'Italia di Davis) ha fatto questo paragone: "Anche nel temnnis ci sono esempi di grandissimi coach che da giocatori hanno rasggiunto un livello normale. Le cose che hai fatto in campo possono aiutare per certi versi ma non significano tutto, non è detto che se sei stato un grande giocatore poi diventi automaticamente un grande tecnico. L'importante - ha sottolineato Panatta - è capire certe cose, poi metterle insieme per farle fruttare e credo che Luciano ha fatto questo percorso. O almeno credo - ha poi chiuso scherzando rivolgendosi direttamente a Spalletti -, se posso permettermi caro commissario tecnico...".