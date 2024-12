Kyrgios e l'ennesima frecciata sgradevole a Sinner: "È il Grinch"

Jannik Sinner finisce ancora nel mirino di Nick Kyrgios nonostante la stagione del tennis sia, di fatto, in pausa in attesa del nuovo anno. Dopo gli attacchi dell'australiano al nostro numero uno del mondo nei mesi scorsi, in seguito al caso Clostebol, la pagina Instagram "Chiamarsi Kyrgios" ha provato a calmare le acque pubblicando una foto creata dall'intelligenza artificiale in cui Sinner e Kyrgios si abbracciano con affetto. Il tennista australiano ha condiviso l'immagine sul proprio profilo Instagram pungendo però ancora l'altoatesino: "Io e il Grinch", le parole di Kyrgios ad accompagnare la foto.