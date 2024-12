Quanto ha guadagnato Sinner nel 2024? La cifra è da capogiro

Non ce n'è per nessuno, con Jannik Sinner in campo. L'altoatesino ha infatti dominato la classifica dei prize money vinti nel circuito Atp nel 2025. Fondamentali per questo risultato i due trionfi in Slam ottenuti agli Australian Open e agli Us Open, a cui si aggiunge la vittoria delle Atp Finals e diversi Masters 1000 portati a casa. Così il numero uno si è portato a casa 19,7 milioni di dollari (quasi 19 milioni di euro). Segue Alexander Zverev a poco più di 11 milioni di euro, mentre l'ultimo gradino del podio se lo prende Carlos Alcaraz a quota 9,9 milioni di euro. Ecco la Top10 completa: