Sinner, capodanno a Montecarlo: il brindisi con Ciccone e Giovinazzi è virale

Sinner, festa di capodanno a Montecarlo poi l'Australia

Ad immortalare la serata è stato proprio Ciccone con un post sul suo profilo Instagram, diventato virale sui social. Per Sinner è ora tempo di preparare la valigia e volare in Australia dove il numero 1 del mondo è atteso dal difficile compito di difendere il titolo vinto lo scorso anno agli Australian Open, il primo Slam della sua carriera. L'esordio di Sinner è in programma il 7 di gennaio contro l'australiano Alexei Popyrin in una esibizione.