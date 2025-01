L’ex stella del tennis spaventa i fan di Sinner: “Si parla molto della sospensione per doping…”

Il caso doping di Jannik Sinner ? Potrebbe non finire bene per il numero uno. A lanciare la previsione è Mark Woodforde , che ai microfoni di "Tennis365" ha parlato dei possibili scenari del ricorso Wada al Tas. " Si è già detto tanto su cosa potrebbe succedere, ma è possibile che arrivi una sospensione - le sue parole -. Ha già affrontato la prima parte del caso e ha saputo mantenere la concentrazione, lavorando a testa bassa. Ha avuto difficoltà nei primi turni degli Us Open. Penso sia stata una fortuna che nei primi turni si sia trovato contro ragazzi che non credevano di poterlo battere".

Le parole di Woodforde

"Ha fatto molto bene la scorsa stagione, ma non sarà più facile per lui ora che si avvicina il processo - ha sottolineato Woodforde, parlando poi in vista degli Australian Open -. Essere il campione in carica aggiunge un'ulteriore pressione, sarà affascinante vedere come la gestirà".