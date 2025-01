Sinner, ecco i cinque avversari da evitare nel primo turno agli Australian Open

Per vincere di nuovo dovrà batterli tutti, dal primo turno alla finale. Certo è che, per Jannik Sinner , saranno importanti anche i primissimi turni all' Australian Open . In quanto testa di serie numero uno, il campione in carica potrà evitare all'esordio gran parte dei nomi più pericolosi. Anche per lui, però, c'è la possibilità di uno scontro di alto livello fin dal primissimo match. Tra i possibili avversari c'è anche Nick Kyrgios , che da mesi scalda l'atmosfera a colpi di frecciate e attacchi gratuiti a Sinner, senza mai ricevere risposta da quest'ultimo. " Farò in modo che tutto il pubblico sia dalla mia parte ", ha detto durante lo scorso autunno parlando di un possibile incrocio con l'altoatesino. Se questo potrà succedere, lo si scoprirà al sorteggio di giovedì 9 gennaio .

Possibile derby

Era già accaduto all'ultimo Wimbledon, anche se al secondo turno. Matteo Berrettini e Jannik Sinner potrebbero nuovamente incrociarsi agli Australian Open e già al primo incontro. Questa volta il tennista romano arriva allo Slam in discreta forma, dopo il finale di 2024 in crescendo con la vittoria in Coppa Davis da protagonista. Quella tra i due amici e connazionali potrebbe essere una delle sfide più attese, dal pubblico italiano e non.

Gli altri pericoli

Attenzione ad Alexander Bublik, numero 33 del ranking ma da sempre mina vagante dei tabelloni e pericolo per chiunque. Il tennista kazako ha di recente parlato del caso doping che vede coinvolto Sinner, rispondendo in maniera criptica alla domanda sulla questione. Tra i giovani il nome da evitare è quello di Jakub Mensik, 19enne che attualmente occupa la posizione numero 49 nella classifica mondiale. Alexandre Muller arriva invece agli Australian Open dopo la vittoria del torneo Atp di Hong Kong. Per il suo stato di forma, non sarebbe sicuramente uno degli avversari più semplici da affrontare all'esordio.