Doping, la Ceo dell'Itia: "Sinner rischia almeno un anno di squalifica per un motivo"

La Ceo dell'Itia (l'agenzia antidoping internazionale) Karen Moorhouse, ha detto che Sinner rischia una squalifica pesante, da uno a due anni, in caso di vittoria della Wada nel ricorso al Tas. "Se risulti positivo a una sostanza vietata - le sue parole a Tennis365.com - il punto di partenza per una possibile sanzione è di quattro anni. Se puoi dimostrare che non è stato intenzionale, la pena si riduce a due anni". La differenza, spiega Moorhouse, sta tra prodotto contaminato o no: "Ciò si applica a tutti i casi riguardanti una sostanza contaminata - continua - Sono le stesse regole e gli stessi processi per ogni giocatore. Nel caso di Iga Swiatek parliamo di un prodotto contaminato, mentre per Sinner c’è la complicazione che il suo sia un prodotto non contaminato, in quanto il fisioterapista ha usato sul suo dito il prodotto in questione che conteneva il principio attivo dopante. Per questo, l’intervallo della squalifica va da uno a due anni". Un tribunale indipendente si era già espresso a nome dell'Itia, assolvendo Sinner da ogni accusa per "nessuna colpa o negligenza", ma la Wada ha deciso di ricorrere al Tas contro questa sentenza, e ora Jannik dovrà giocare un'altra partita.