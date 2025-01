Sinner vince il primo match del 2025: tutte le reazioni, rivivi la diretta

Jannik Sinner inizia il suo 2025 con una vittoria . In attesa degli Australian Open , dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione, il numero uno al mondo trionfa nella sua prima uscita dell'anno battendo Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4, 7-6(2), in un match d'esibizione al Melbourne Park. Segui la giornata in diretta con tutte le reazioni.

Jannik Sinner è arrivato a 31 settimane da numero uno del mondo, a partire dal 10 giugno scorso: ha fatto già meglio di quanto hanno fatto in tutta la loro carriera campioni come Mats Wilander (30), Boris Becker (12) e Thomas Muster (6) solo per citarne alcuni. I prossimi da raggiungere sono Carlos Alcaraz, che ha all'attivo 36 settimane da numero uno del ranking Atp, e Ilie Nastase a quota 40.

Jannik Sinner, come detto, è alla 31ª settimana consecutiva da numero uno del mondo. Solo 7 tennisti prima di lui hanno fatto registrare un periodo iniziale di permanenza in vetta più lungo: Roger Federer (237 settimane di fila dalla prima volta in cui è arrivato al numero 1 del ranking Atp), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75), Novak Djokovic (53), Rafa Nadal (46), Andy Murray (41) e Ilie Nastase (40).

Tra i 29 numeri uno nella storia del ranking Atp, nato nel 1973, Sinner è attualmente al 17° posto per numero di settimane totali in testa (31 finora). Il primatista assoluto è Novak Djokovic con 428 settimane in vetta al ranking Atp in carriera, davanti a Federer a 310 e Sampras a 286.

Sinner, detentore del titolo degli Australian Open, ha vinto in carriera 15 match e ne ha persi 4 in questo Slam.

Nei quattro tornei del Grande Slam, Sinner conta in totale 61 vittorie e 18 sconfitte: 15 vittorie e 4 sconfitte negli Australian Open, 16 vittorie e 5 sconfitte nel Roland Garros, 13 vittorie 4 sconfitte a Wimbledon, 17 vittorie e 5 sconfitte agli US Open.

19:14

L'incasso del match di Sinner andrà in beneficenza

L'incasso del match vinto da Sinner su Popyrin sarà devoluto alla Australian Tennis Foundation, fondazione che si occupa di progetti benefici e di dare attraverso il tennis opportunità di un futuro migliore ai bambini. L'azzurro si gode la prima vittoria non ufficiale nella prima partita sulla Rod Laver Arena dalla finale dell'Australian Open 2024, che l'ha incoronato primo italiano nell'albo d'oro del torneo in singolare.

18:59

Sinner, prossima esibizione con Tsitsipas: il greco avanti nei precedenti

Dopo la vittoria su Alexei Popyrin sarà Stefanos Tsitsipas il prossimo avversario di Jannik Sinner nella 'AO Opening Week'. Nove per il 23enne numero uno del mondo i precedenti con il 26enne greco (n.11 Atp), che è evanti 6-3 nel bilancio e ha vinto l'ultima sfida (lo scorso anno in tre set nella semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo).

18:41

Il Capodanno di Sinner: cos'ha fatto Jannik prima di volare in Australia

18:19

Sorteggi Australian Open: data, orario e dove seguirli in tv e streaming

18:00

Bronzetti subito eliminata nel Wta 250 di Hobart

Nella mattinata italiana Lucia Bronzetti è stata eliminata al primo turno del tabellone principale dell''Hobart International', torneo Wta 250 (montepremi di 275.094 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento della capitale della Tasmania (Australia), ultimo appuntamento - insieme ad Adelaide - per rifinire la preparazione in vista dell'Australian Open, primo Slam dell'anno che scatta domenica a Melbourne Park. La 26enne di Villa Verucchio, n.78 Wta, ripescata in tabellone come lucky loser, ha ceduto per 6-4 6-3, in un'ora e 54 minuti di partita, alla messicana Renata Zarazua, n.76 Wta, anche lei lucky loser, che ha preso il posto all'ultimo momento dell'ucraina Anhelina Kalinina (n. 48 WTA). La romagnola aveva vinto in due set senza storia l'unico precedente con la 27enne di Messico City, disputato al primo turno delle qualificazioni di Indian Wells nel 2022.

17:41

Atp 250 Auckland, Cobolli si ritira: Nardi agli ottavi come Sonego

È durato un set e poco più il derby tra Luca Nardi e Flavio Cobolli in Nuova Zelanda, sul duro dell'Atp 250 di Auckland (montepremi 680.140 dollari). Il romano, numero 32 Atp, è stato costretto al ritiro per problemi alla coscia destra quando aveva perso il primo 6-2 e si era sull'1-1 nel secondo. Ora Nardi affronterà il belga Zizou Bergs, qualificato e numero 66 del mondo. Passa agli ottavi anche Lorenzo Sonego, che ha sconfitto il canadese Gabriel Diallo, con il punteggio di 7-6 (7/5), 2-6, 7-6 (9/7). Nel terzo set Sonego ha recuperato lo svantaggio dal 2-5 e cancellato un match point nel tie-break sul 6-7. Il prossimo avversario sarà lo statunitense Alex Michelsen (n.41, suo best ranking).

17:23

Pietrangeli e la frase su Sinner: "Ora tiferò per lui e..."

17:07

Norrie impazzisce: racchetta contro una spettatrice, ma niente squalifica!

16:50

Cristiano Ronaldo e il look come Sinner

16:33

Davis, tutti a caccia dell'Italia di Sinner: tornano Djokovic e Kyrgios

Tutti a caccia dell'Italia di Jannik Sinner, che ha vinto le ultime due edizioni della Coppa Davis. Grandi nomi intanto per il primo turno delle qualificazioni in programma (al via il 27 gennaio). A partire dalla sfida di Copenhagen fra Danimarca e Serbia, che hanno ufficializzato i convocati: da un lato Holger Rune, dall'altro Novak Djokovic che, ranking alla mano, dovrebbero incrociarsi nel quarto singolare. Altro top ten che ha risposto ìì alla convocazione è Casper Ruud, stella della Norvegia che ospiterà l'Argentina mentre nell'Australia semifinalista nella scorsa edizione e attesa a Stoccolma dalla Svezia si rivede Nick Kyrgios, che non gioca per il suo Paese dal 2019. Con lui anche Alex De Minaur, Jordan Thompson e Thanasi Kokkinakis. Per avere la meglio sul Brasile di Thiago Seyboth Wild e Joao Fonseca, la Francia si affiderà invece a Ugo Humbert e Arthur Fils, rispettivamente numero 14 e 20 del mondo. Le 13 qualificate si uniranno all'Olanda (finalista della passata edizione, che affronterà la vincente di Norvegia-Argentina) nel secondo turno che si disputerà fra il 12 e il 14 settembre e da cui usciranno le sette nazionali che assieme all'Italia campione in carica giocheranno la Final Eight di novembre.

16:14

Bolelli e Vavassori volano ai quarti in doppio nell'Atp 250 di Adelaide

Come Jannik Sinner anche altri azzurri puntano gli Australian Open. Tra questi anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori che intanto sono ai quarti di finale nel torneo di doppio all'Adelaide International, Atp 250 sul duro in programma al Memorial Drive (montepremi 766.290 dollari). La coppia azzurra, testa di serie numero 3 e bye al primo turno, ha superato all'esordio gli australiani Thomas Fancutt e Matthew Christo Romios, in tabellone con una wild card, con il punteggio di 7-6(2) 6-3.

15:59

Sinner, i cinque avversari da evitare al primo turno degli Australian Open

15:40

Bublik, dopo Sinner anche Nadal e Murray nel mirino: "È un circo"

15:15

Sinner, la previsione shock sul caso doping: le parole che fanno tremare

14:57

"Alcaraz predestinato, Sinner invece...": la frecciata di Auger-Aliassime

14:40

Sinner e il dettaglio nel tunnel agli Australian Open subito virale

14:21

Sinner incrocia Djokovic a Melbourne, il video sui social: "Che freddezza!"

Fa discutere i tifosi e gli appassionati di tennis sui social il video postato sui profili ufficiali degli Australian Open in cui si vede Jannik Sinner incrociare Novak Djokovic negli spogliatoi della Rod Laver Arena di Melbourne. L'azzurro scambia velocemente il 'cinque' con il serbo per poi tirare dritto: "Quanta freddezza!" è il commento che sintetizza un'impressione diffusa tra gli utenti, quella cioè che il rapporto non sia dei migliori dopo alcune dichiarazioni di Nole, sceso inoltre in campo di recente nel torneo di doppio a Brisbane in coppia con Nick Kyrgios, che da Sinner è 'ossessionato'.

14:04

Australian Open, Berrettini: "Ecco perché Sinner può vincere ancora..."

13:49

Sinner e il feeling con Melbourne: "Qui cose speciali, in campo e fuori"

Feeling speciale con Melbourne per Jannik Sinner, che si prepara a difendere il titolo conquistato lo scorso anno agli Australian Open. "È una città meravigliosa - ha detto l'azzurro dopo il match di esibizione vinto proprio a Melbourne contro Popyrin -, qui mi sono successe cose speciali in campo e fuori. Sono felice di essere tornato qui a giocare questo tipo di partite, anche se è solo un'esibizione".

13:35

Bublik e la risposta criptica su Sinner. Poi attacca Kyrgios

13:17

Sinner e il 2025 del tennis azzurro: le parole di Binaghi

"Quest'anno mi auguro che il tennis italiano riesca a vincere almeno un quarto di quello che abbiamo vinto nel 2024". Così all'Ansa il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, sugli auspici per il 2025 di un movimento tennistico protagonista assoluto nel mondo nell'anno appena concluso. "Abbiamo vinto due Slam, la Coppa Davis e la Kings Cup, che è la Davis femminile, ne basterebbe uno dei quattro - sottolinea Binaghi, oggi nella sua Cagliari insieme con il ministro dello Sport Andrea Abodi per un incontro con l'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu -. Abbiamo vinto Master 1000, ne ha vinto tre Sinner, una la Paolini, più abbiamo fatto due medaglie alle Olimpiadi, quindi sono sei, ne basterebbe uno di questi sei, magari a Roma. Poi abbiamo vinto diversi altri ATP, mi sembra sei o sette. Anche là basterebbe farne un quarto e anche il 2025 sarebbe un'annata indimenticabile per il tennis italiano". Una previsione un po' scaramantica... "No, assolutamente - sorride Binaghi - per noi vincere uno Slam sarebbe bellissimo, vincere a Roma altrettanto. Sarebbe un'annata irripetibile. Speriamo che avvenga, poi vediamo cosa riusciamo a fare. So che naturalmente i ragazzi cercheranno di vincere ogni settimana tutti i tornei, però a noi basterebbe molto meno di quello che è successo nel 2024", conclude il numero uno del tennis italiano.

13:00

Sinner, la foto con il suo team sui social

In attesa delle prossime sfide, Jannik Sinner ha postato sui suoi account ufficiali una foto insieme al suo team, tra cui anche il suo allenatore Vagnozzi.

12:44

Alcaraz, la mossa a sorpresa che spiazza Sinner

12:24

Sinner e Tsitsipas, i precedenti

Sinner è in svantaggio nei precedenti contro Tsitsipas: gli scontri diretti vedono il greco avanti sul 6-3, con vittoria anche nell'ultimo incrocio, quello della semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo del 2024.

12:12

Sinner-Tsitsipas, quando si gioca e come vederla

11:50

Ranking Atp, Sinner resterà primo: i numeri

Comunque vada, Jannik Sinner resterà in testa al ranking anche dopo gli Australian Open, dove dovrà difendere i 2mila punti conquistati lo scorso anno. Lo stacco tra lui (11830) e Zverev (7635) è talmente ampio che anche nella peggiore delle ipotesi l'altoatesino resterà davanti a tutti.

11:35

Sinner rischia un'anno di squalifica: la situazione

"Il punto di partenza per una possibile sanzione è di quattro anni. Se puoi dimostrare che non è stato intenzionale, la pena si riduce a due anni. Infine, se puoi dimostrare che non c'è stata colpa, non c'è sanzione. Per Sinner c’è la complicazione che il suo sia un prodotto non contaminato, in quanto il fisioterapista ha usato sul suo dito il prodotto in questione che conteneva il principio attivo dopante. Per questo, l’intervallo della squalifica va da uno a due anni". Queste le parole della Ceo dell'Itia (l'agenzia antidoping internazionale) Karen Moorhouse.

11:11

Sinner scalda i motori: gli allenamenti in Australia

Le foto dei primi allenamenti di Sinner in Australia, in attesa di difendere il suo titolo Slam.