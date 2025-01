Kalinskaya incontra Kyrgios: la reazione della tennista dopo gli attacchi a Sinner dice tutto

Attimi di gelo tra Anna Kalinskaya e Nick Kyrgios. La tennista russa, fidanzata di Jannik Sinner e l'australiano, si sono incontrati nei corridoi di Melbourne, dove stanno preparando l'esordio all'Australian Open, primo torneo ufficiale del Grande Slam. Tra i due, che in passato hanno avuto una relazione, non scorre certo buon sangue.