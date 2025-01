Sinner doping, fissata la data dell'udienza: ecco quando ci sarà

Il Tribunale arbitrale dello Sport ha ufficializzato la data nella quale si svolgerà l 'udienza sul caso Clostebol, che vede coinvolto Jannik Sinner. Il procedimento si svolgerà tra il 16 e il 17 aprile del 2025. Le audizioni sono in programma presso il quartier generale del Tas a Losanna, in Svizzera. Nessuna parte ha richiesto un'udienza pubblica, fa sapere il Tas, e quindi il processo si svolgerà a porte chiuse.

Il ricorso della Wada

L'udienza si terrà dopo il ricorso della Wada, agenzia mondiale antidoping, a seguito della sentenza di assoluzione emessa dall'Itia (International Tennis Integrity Agency) nei confronti del numero uno al mondo, risultato positivo ai controlli antidoping effettuati ad Indian Wells a marzo scorso.

Il comunicato del Tas sull'udienza

"Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha programmato l'udienza per la procedura arbitrale del caso che contrappone la World Anti-Doping Agency (WADA) a Jannik Sinner, per quanto deciso dal tribunale indipendente nominato dalla International Tennis Integrity Agency (ITIA), per il 16 e il 17 aprile 2025 presso la sede centrale del CAS a Losanna, in Svizzera", si legge nel comunicato ufficiale. " Nessuna parte interessata ha richiesto un'udienza pubblica: questa quindi si svolgerà a porte chiuse",