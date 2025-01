Medvedev si schiera con Sinner: "Sono dalla sua parte". E su Kyrgios...

"Io sto al fianco di Jannik". Daniil Medvedev si schiera con Sinner sulla vicenda Clostebol . Alla vigilia della partenza degli Australian Open , dove lo scorso anno venne sconfitto in finale dal campione azzurro, il numero cinque del mondo prende posizione e si rifiuta di rispondere alle considerazioni di Nick Kyrgios, grande accusatore di Sinner: “Non credo di dover rispondere a quello che dicono Nick o altri, perché so di non aver fatto niente di male“.

Medvedev difende Sinner

Tornando alla vicenda doping, Medvedev si schiera con Sinner: “Io sto al fianco di Jannik. Non credo che questo influenzerà l’immagine del tennis. Nessuno vuole essere in quella situazione. Non riesco a immaginare di ricevere un’e-mail che dice che ho fallito un test antidoping per qualsiasi motivo, cocaina o qualsiasi droga di cui non conosci nemmeno il nome. È una situazione complicata. Sinner fa quello che deve fare e la Wada fa quello che deve fare. Vedremo come andrà a finire“.