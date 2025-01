Bertolucci al fianco di Sinner, il suo messaggio fa impazzire i fan: “Non capisco…”

ROMA - Il chiacchiericcio intorno a Jannik Sinner è sempre molto attivo. Sarà che è il numero uno al mondo, sarà che di mezzo c’è il caso doping. Tutti parlano dell’azzurro. E così Paolo Bertolucci, su Twitter, scrive senza mezzi termini: “Non capisco l’interesse che provate nel giudicare le parole dei colleghi di Sinner. Tifate per lui e stare sereni. Siete in ottime mani”, recita il post social dell’opinionista ed ex tennista.