Anna Kalinskaya e Sinner, dopo il gelo arriva l'indizio sulla rottura definitiva

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono lasciati per sempre? La telenovela del momento non accenna ad arrivare ai titoli di coda. Dopo la crisi a fine anno e il riavvicinamento in occasione del compleanno di lei, i due si sono rivisi per la prima volta qualche giorno fa a Melbourne, in occasione degli Australian Open. Un saluto fugace, prima che la tennista russa annunciasse il ritiro dalla competizione nel giorno in cui avrebbe dovuto esordire in campo. I fan si sono interrogati a lungo su che cosa significasse quel saluto ma, nemmeno il tempo di sperare in un riappacificamento, che via social arriva l'indizio su una possibile rottura definitiva.