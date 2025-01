Panatta dopo la vittoria di Sinner: "Ma allarme di cosa? Ma state calmi!"

Le vittorie di Musetti, Sonego e Paolini

Bertolucci sorride invece per la vittoria di Musetti su Shapovalov: "Musetti ha giocato contro lo scialacquatore di professione, lo scienziato degli errori per mancanza di testa... Shapovalov. Lorenzo ha giocato bene e sono queste le vittorie che servono e che danno morale". Poi commenta la vittoria di Sonego sul giovane talento Fonseca: "Sonego, a detta di tantissimi, ha compiuto l’impresa e invece secondo me era il favorito. Fonseca ha giocato una partita al giorno dall’inizio dell’anno e quindi era scarico. Sono felice per il nostro Sonny, ma non è assolutamente una bocciatura per il fenomeno brasiliano. Come lui onestamente ne ho visti pochi. Nemmeno Sinner a 18 anni giocava così e nemmeno Nadal sulla terra era così completo a quell’età. Paolini? Ha vinto facile perché era proprio più forte. Risultato giusto, l’ho vista bene anche perché non si arriva a quel livello se non hai continuità".