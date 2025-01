Sinner-Giron diretta Australian Open: Jannik vince il primo set 6-3 LIVE

9:57

Giron tiene il servizio in avvio di secondo set

Giron riesce a tenere il servizio in avvio di secondo set, 40-15.

9:51

+++Sinner vince il primo set 6-3+++

Ancora una volée sbagliata per Sinner, che per la prima volta va sotto (15-30) in un suo turno di servizio. Poi un altro errore concede la prima palla break a Giron. Il numero uno al mondo esce dal primo momento di difficoltà con un colpo pazzesco. Poi sbaglia il primo set point, ma non il secondo: chiude con un ace!

9:45

Sinner-Giron 5-3 nel primo set

Sinner sbaglia la volée e Giron si prende un altro turno di servizio, ora Jannik serve per il set.

9:41

Sinner, altro turno di battuta a zero: non c'è partita

Ancora un turno di servizio a zero per Sinner, la palla è troppo veloce per Giron. Al momento non c'è partita.

9:38

Giron tiene il servizio con Sinner

Giron tiene il secondo turno di servizio consecutivo, anche se soffre ai vantaggi.

9:33

Sinner, turno di battuta a zero: 4-1 con Giron

Sinner tiene a zero il suo turno di battuta: Giron sembra non essere in grado di creare problemi a Jannik.

9:29

Giron conquista il suo primo game, Sinner avanti 3-1

Primo game per Giron, che tiene il servizio 40-30, sfruttando due errori di Sinner.

9:27

Sinner, 3-0 con Giron nel primo set

Sinner vince agevolmente anche il terzo game contro Giron 40-15. Per il momento Jannik è in pieno controllo della partita.

9:22

Subito break per Sinner, avanti 2-0 con Giron

Subito break per Sinner che vince il secondo game 40-30, Giron inizia male e ha un gesto di stizza.

9:19

Sinner avanti 1-0 nel primo set con Giron

Sinner parte tenendo il servizio 40-15 senza troppi problemi, anche se commette un doppio fallo. Jannik ha vinto il sorteggio e deciso di servire subito, spesso invece preferisce iniziare ricevendo.

9:09

Sinner entra in campo

Jannik Sinner è entrato in campo alla Rod Laver Arena. È tutto pronto per l'inizio della sfida.

9:01

Sinner cambia canale in tv in palestra

Sinner pizzicato a cambiare canale nella tv della palestra, a pochi minuti dalla sfida con Giron. Forse stava mettendo la partita tra Musetti e Ben Shelton, ma la regia ha staccato prima, quindi è impossibile saperlo con certezza.

8:42

Sinner, riscaldamento in palestra

Sinner sta effettuando il classico riscaldamento in palestra, prima della sfida contro Giron. Jannik è concentrato. Dopo la vittoria contro Schoolkate ha rivelato che questa è l'ultima stagione con il supercoach Darren Cahill.

8:23

Sinner saldo in testa alla classifica

Sinner è sicuro di conservare la testa della classifica, occupata ormai da 31 settimane, anche dopo la fine degli Australian Open, comunque vada.

8:06

Il cammino di Sinner agli Australian Open

Primo turno: Sinner-Jarry 7-6, 7-6, 6-1



Secondo turno: Sinner-Schoolkate 4-6, 6-4, 6-1, 6-3

8:03

Sinner e Giron, un solo precedente

C'è un solo precedente tra Sinner e Giron, e lo ha vinto il numero uno al mondo, ai Masters 1000 di Shanghai del 2023.

Rod Laver Arena, Melbourne - Australia