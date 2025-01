Sinner sceglie l'arbitro di parte per il Tas sul caso doping: il curriculum è impressionante! 

Una lotta di nervi: così si potrebbe definire l’unico precedente tra Jannik Sinner e Marcos Giron . Diffidare da chi ha la memoria corta e non ricorda l’impiego di energie nervose dell’allora n.4 del mondo, alla prima trasferta asiatica della carriera e fresco del trionfo di Pechino, nell’ottenere il successo per 7-6 6-2 contro lo statunitense nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Sinner era il favorito allora, e lo sarà ancora di più oggi, quando alle 9 italiane scenderà sulla Rod Laver Arena per contendersi contro Giron un posto negli ottavi dell’Australian Open.

Terra di salvezza

Il trentunenne originario di Thousand Oaks, California, è un americano atipico. Alto 1,80 m, non è un big server e, ancor più insolito, si trova a suo agio anche sulla terra rossa. Non è un caso che i suoi due precedenti terzi turni Slam siano arrivati al Roland Garros (2021 e 2023). Questo rapporto con la terra non è nato per scelta, ma per necessità: due interventi chirurgici ad entrambe le anche, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, nel 2015 a 22 anni, hanno rischiato di interrompere prematuramente la sua carriera, in quel momento era entrato da poco nei primi 400 al mondo. Con un passato da fenomeno a UCLA, campione collegiale individuale nel 2011, Giron si è visto consigliare dai medici di abbandonare il tennis. L’attuale numero 46 del mondo però non si è arreso, e nei suoi primi allenamenti post-operatori scelse la terra battuta, meno traumatica per i movimenti.

Ingresso in prima ora

A Melbourne, Giron ha già trascorso oltre 7 ore in campo: 3 ore e 2 minuti contro Hanfmann (2-6 7-5 6-1 7-5) e 4 ore e 6 minuti contro Etcheverry (7-5 3-6 7-5 3-6 6-4). Sebbene non sia un bombardiere, al servizio sa essere continuo e sa tenere bene sulla lunga distanza. Inoltre, combina una discreta intelligenza tattica alle sue doti da “fighter”. Dopo i successi su Jarry (7-6 7-6 6-1) e Schoolkate (4-6 6-4 6-1 6-3), Sinner può sicuramente perfezionare qualcosa nell’approccio alla prima ora. Non si tratta solo delle percentuali al servizio, quest’oggi infatti sarà importante non perdere tempo a trovare il ritmo, soprattutto se le condizioni di vento si faranno complicate come nella sfida di due giorni fa, disputata allo stesso orario sulla Rod Laver Arena. In palio c’è un ottavo di finale contro Miomir Kecmanovic o Holger Rune, quest’ultimo già giustiziere di Berrettini e non esattamente in rapporti idilliaci con il numero 1 del mondo.

Nomina

Quello contro il californiano potrebbe essere il match ideale per prendere più ritmo sullo scambio e alzare l’asticella nel torneo dove, al netto degli oltre 4000 punti di vantaggio in classifica su Zverev e Alcaraz, è chiamato a un’importante difesa del titolo. Non proprio una formalità, specialmente con la possibilità di una squalifica che incombe a causa del caso clostebol. Ieri è stata ufficializzata la nomina di Lord John Dyson, come arbitro scelto dai legali di Sinner per il procedimento al TAS, previsto il 16 e 17 aprile. Accanto a lui, il lussemburghese Jacques Radoux, presidente nominato dal TAS, e l’israeliano Ken Lalo, scelto dalla WADA. L'avvocato britannico, 81 anni, vanta nel suo curriculum cariche come giudice di Corte d’Appello di Inghilterra e Galles dal 2001, giudice della Corte Suprema dal 2010 al 2012 e la presidenza della Corte d’Appello e consulente del Dipartimento Cultura, Media e Sport del governo del Regno Unito. Dal 2016 ha iniziato ad operare come arbitro e mediatore nelle controversie, non solo per il TAS, ma anche per la Football Association britannica (FA) e il tribunale indipendente Sports Resolutions.