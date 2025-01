Sinner racconta il suo malore: "Oggi poteva finire, invece sono ancora qui: non è come Wimbledon"

Anche se sono situazioni diverse, aver vissuto quella esperienza a Wimbledon ha sicuramente reso più forte Sinner: “Sicuramente mi ha aiutato. È una parte molto importante come giocatore, fa parte della crescita. A Wimbledon sicuramente potevo gestire qualcosina meglio che oggi sono riuscito a fare. Poi parliamo di piccoli dettagli, perché se lui mi fa break al terzo e non faccio quel punto lì, la vedo molto dura, perché poi è il momento che ta andando dalla sua parte, però non sai mai cosa può succedere 3 su 5. Però sicuramente Wimbledon mi è servita, come anche tante altre occasioni dell’anno scorso, ho cercato di stare lì e gestire la partita nel migliore dei modi".

Sinner: "Bisogna crederci sempre"

“Esiste un piano b in casi come questo? Il piano b è proprio quello, devi cercare di capire cosa è meglio in quel momento, una routine che difficilmente un giocatore fa per andare in campo alle 14, però oggi ha funzionato. Devi essere mentalmente libero per fare quello. Abbiamo fatto tante cose totalmente diverse, ma la parte più importante è sempre la partita. Giocare alle 2? Può cambiare, ma quello lo sappiamo già, non abbiamo chiesto niente. Ce lo aspettavamo perché ho fatto due serali di fila, quindi ci può stare. Noi non abbiamo chiesto niente. Rune anche era in una situazione difficile. Ovviamente mi piacerebbe giocare quando è tutto perfetto, ma non è sempre così. Oggi a tennis giocavo bene, e la parte fisica era più difficile. Altre volte sto bene fisicamente, ma gioco male a tennis. È difficile trovare una giornata dove va tutto perfetto, ma è lì che devi fare la differenza, ho fatto un’ottima preparazione con il mio team con le difficoltà che c’erano, un ottimo lavoro. Lo prendiamo come super positivo per le prossime partite, per la mia carriera. Poi vediamo, però è importante crederci sempre perché può succedere di tutto in un campo da tennis, soprattutto 3 su 5, siamo contenti di essere ancora qua, perché poteva finire oggi”.

Sinner, l'intervista in campo: "Mattinata strana"

Sinner ha parlato del suo malore anche nell'intervista post match in campo: "È stata una mattinata strana, non ho neanche disputato il riscaldamento. Parlare con il dottore mi ha fatto bene. Sapevo che sarebbe stata una partita complicata. Ho giocato bene, ho servito benissimo e questo mi ha dato la fiducia per continuare a lottare. Oggi il supporto del pubblico è stato fondamentale, ne avevo bisogno, il 90% del merito è vostro e io per il 10% ho provato a rendervi felici".