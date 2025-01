Bertolucci dice la sua sulle condizioni di Sinner: “Non mi preoccupa, vi spiego perché"

Il malore accusato da Jannik Sinner non ha impedito al numero uno al mondo di centrare la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open. I fan del tennista azzurro hanno tenuto il fiato sospeso in quei momenti particolari. Alla fine però è andata bene, al di là della paura. Lo stesso Sinner ne ha parlato a cuore aperto nella conferenza stampa post partita .

Bertolocci sul malore di Sinner

"Non sono assolutamente preoccupato per il malore di oggi a Sinner, ha due giorni per recuperare. Sarà al top per la prossima sfida con De Minaur". L'ha detto Paolo Bertolucci, ex tennista oggi commentatore televisivo, intervenendo a 'Un Giorno da Pecora' su Radio 1 Rai, confermando le sue sensazioni positive in vista dei prossimi impegni di Jannik nel tabellone principale degli Australian Open.