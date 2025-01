Cosa ha avuto Sinner, le cause del malore e la spiegazione del medico: "Sono sorpreso..."

MELBOURNE (Australia) - Il dottor Emilio Sodano, responsabile sanitario della Federtennis, prova ad analizzare il malore che ha colpito Jannik Sinner, all'inizio del terzo set del match vinto contro Rune agli Australian Open: "Ho avuto anche io una strana impressione vedendo in tv le immagini di quel tremore di Sinner - le parole del medico all'Ansa - escluderei la disidratazione, anche in quelle condizioni di gran caldo: si giocava da poco, i tennisti bevono molto e sono attenti in campo a tenere la situazione sotto controllo. Non penso neanche a un calo di pressione, la situazione si è risolta molto rapidamente. Giramenti di testa per una labirintite? No, dà vertigini pesanti e sarebbe crollato a terra".