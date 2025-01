Pietrangeli, altro smacco da Sinner: eguagliato un record che apparteneva all'ex stella del tennis

Dovrà rassegnarsi Nicola Pietrangeli, i suoi record che hanno resistito al tempo, stanno per essere battuti. L'ombra di Jannik Sinner, infatti, continua ad allungarsi sui primati fatti segnare dall'ex stella del tennis italiano. che sembra aver iniziato anche il nuovo anno con lo stesso indiavolato ritmo della seconda parte del 2024, che lo ha portato in vetta al Ranking Atp, dove resiste ormai da 33 settimane. A Melbourne, in occasione degli Australian Open, il numero 1 del mondo non ha fatto sconti a Pietrangeli, eguagliando ben due record che deteneva incontrastato.