Sinner-Shelton diretta semifinale Australian Open: segui la sfida di oggi

Sinner sfida Shelton alla Rod Laver Arena di Melbourne. In palio c'è la finale degli Australian Open contro Zverev, dopo il ritiro di Djokovic nell'altra semifinale. Jannik deve difendere il primo Slam in carriera conquistato l'anno scorso: contro l'americano i precedenti sono 4-1 in suo favore. In caso di vittoria per il numero uno al mondo sarebbe la terza finale Slam, la seconda consecutiva agli Australian Open. Segui il match in tempo reale con noi.