Colpisce una palla e si tocca una coscia: Sinner spaventa i tifosi in tv. E il fisioterapista....

Un avvio difficile con un break in apertura, prima di trovarsi anche ad un passo dal cedere il primo parziale. Nel momento più complicato è però arrivata la reazione di Jannik Sinner, che ha annullato due set point in risposta per dare il via ad un cambio di passo decisivo che lo ha infine visto imporsi su Ben Shelton con il punteggio di 7-6(2) 6-2 6-2 per conquistare l'accesso alla finale degli Australian Open, dove affronterà il numero due del tabellone Alexander Zverev. Eppure non sono mancate le difficoltà per il tennista azzurro, che anche nel terzo set ha faticato a trovare il break e ha anche dovuto cancellare tre chance a Shelton tra il secondo e il quarto game prima di mettere a segno l'allungo decisivo nel quinto gioco. Proprio nel game in cui è riuscito a strappare definitivamente il servizio allo statunitense, il numero uno al mondo ha accusato un principio di crampi e ha deciso di farsi massaggiare al cambio di campo.