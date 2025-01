Dal succo di cetrioli di Sinner ai sottaceti di Alcaraz: gli incredibili segreti dei tennisti per i crampi

Fattore C. Dalla carota al cetriolo il passo è breve. Sinner ha sconfitto anche i crampi al terzo set con Ben Shelton in semifinale degli Australian Open, e non lo ha fatto solo grazie ai massaggi del fisioterapista. Il segreto sta nel succo di cetriolo. Facendo una breve ricerca su google si legge che un esperimento condotto nel 2010 ha dimostrato come il liquido dei cetrioli contribuisca a ridurre la durata dei crampi muscolari in media da 85 a 50 secondi più velocemente della normale acqua potabile. Carlos Alcaraz in passato ha rivelato che il suo trucco per combattere i crampi è bere succo di sottaceti, che sicuramente non avrà un buon sapore ma dà benefici immediati. Vale la pena citare un precedente interessante. L'anno scorso nella combattutissima semifinale del Roland Garros sia Alcaraz che Sinner erano in preda ai crampi. Lo staff ha passato allo spagnolo una boccetta, che poi si è scoperto essere succo di sottaceti. A Carlos i crampi sono passati immediatamente, e forse anche grazie a quello ha vinto la sfida con Sinner in cinque set, dopo una battaglia durata più di quattro ore.