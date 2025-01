Retroscena Cahill e nuovo allenatore Sinner: la telefonata a Agassi

Sinner, Agassi e la telefonata di Cahill

Come rivela il Corriere della Sera, venerdì scorso c’è stata una lunga telefonata tra il tecnico australiano Cahill e Andrè Agassi, ex talento del tennis mondiale. “Mi interessava sapere come vede il tennis di Jannik di cui è un grande fan - ha tenuto a sottolineare Cahill - e in quali aree immagina i prossimi miglioramenti”. Il contatto cercato da Cahill potrebbe essere più di un semplice sondaggio, il tecnico potrebbe aver aperto la strada per la sua stessa successione. La curiosità è tanta, così come i nomi che in queste ultime settimane sono stati accostati a Jannik Sinner: da Ivanisevic a McEnroe, da Ljubicic ad Agassi: la lista è lunga.