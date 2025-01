"Zverev contro Skandal-Sinner": il clamoroso attacco della Bild a Jannik per il caso doping

Sinner attaccato dalla Bild. Una critica pesantissima, ingenerosa, e con un tempismo non casuale quella di uno dei quotidiani più famosi in Germania verso Jannik. A poche ore dalla finale degli Australian Open contro il tedesco Alexander Zverev, la versione online esce con un articolo di fuoco nei confronti del tennista italiano. Il titolo non lascia spazio a interpretazioni: "Zverev in finale contro Skandal-Sinner". Il numero uno al mondo contro il numero due è una partita che promette spettacolo a Melbourne, ma secondo la Bild non è giusto che a Jannik sia stato permesso di arrivare a giocarsela: "C’è un ombra doping che incombe sulla finale degli Australian Open - si legge - il fatto che Sinner sia in finale del Grande Slam per la seconda volta consecutiva dopo gli US Open è una farsa per molti giocatori, esperti e osservatori della scena. Il fatto che gli sia permesso di giocare a Melbourne e difendere il suo titolo è insolito: ciò non accadrebbe in altri sport, dato il suo background. Novak Djokovic (37) e Nick Kyrgios (29) hanno criticato in particolare l'approccio in questo caso di doping”.