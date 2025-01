Diretta Sinner-Zverev, finale Australian Open: Jannik per la storia, tutti gli aggiornamenti

Sinner ha un altro appuntamento con la storia. La stagione non poteva iniziare meglio: subito una finale Slam, contro il numero due al mondo Alexander Zverev . Una battaglia che si preannuncia spettacolare. Jannik cerca il bis agli Australian Open, dopo il trionfo l'anno scorso contro Medvedev. Per lui sarebbe il terzo Slam, il tedesco invece insegue ancora il primo.

10:10

Sinner, primo turno di battuta sofferto: 3-2 con Zverev

Primo turno di battuta in cui Sinner deve soffrire, ma alla fine non concede palle break a Zverev e vince il game ai vantaggi.

10:01

Zverev annulla due palle break a Sinner

Subito due palle break per Sinner. La prima Zverev la annulla con un servizio vincente e la seconda con una prima molto efficace. Il tedesco porta a casa il game ai vantaggi.

9:55

Altro turno di battuta a zero per Sinner

Altro turno di battuta a zero per Sinner, implacabile: solo prime in campo finora. Jannik ha vinto anche l'unico scambio lungo del match finora.

9:53

Zverev tiene il servizio: 1-1

Bene anche il primo game al servizio per Zverev anche se si è giocato un po' di più. Sinner piazza un bel rovescio, ma il tedesco chiude 40-15.

9:48

Sinner, che partenza: 40-0 il primo game al servizio

Sinner parte piazzando un ace e due servizi vincenti. Game chiuso 40-0 con un'altra grande prima che mette in difficoltà Zverev. Ottima partenza per Jannik.

9:38

Sinner e Zverev entrano in campo: ci siamo

Sguardi concentrati, il numero uno e il numero due al mondo hanno attraversato il lungo corridoio della Rod Laver Arena, prima di entrare in campo. Il primo è stato il tedesco, seguito da Jannik. Grande atmosfera. Il pubblico ha accolto entrambi con un'ovazione, ma forse c'è stato un pizzico di entusiasmo in più per il tennista italiano.

9:26

Zverev, il percorso fino alla finale

9:22

Il cammino di Sinner agli Australian Open

Primo turno: Zverev - Pouille 6-4 6-4 6-4Secondo turno: Zverev - Martinez 6-1 6-4 6-1Terzo turno: Zverev - Fearnley 6-3 6-4 6-4Ottavi di finale: Zverev - Humbert 6-1 2-6 6-3 6-2Quarti di finale: Zverev b. Paul 7-6 7-6 2-6 6-1Semifinali: Zverev - Djokovic 7-6 (ritiro)

Primo turno: Sinner - Jarry 7-6 7-6 6-1

Secondo turno: Sinner - Schoolkate 4-6 6-4 6-1 6-3

Terzo turno: Sinner - Giron 6-3 6-4 6-2

Ottavi di finale: Sinner - Rune 6-3 3-6 6-3 6-2

Quarti di finale: Sinner b. De Minaur 6-3 6-2 6-1

Semifinale: Sinner - Shelton 7-6 6-2 6-2

9:11

Sinner e Zverev resteranno comunque numero uno e due in classifica

Sinner e Zverev rimarranno rispettivamente numero 1 e numero 2 del mondo, indipendentemente dal risultato della finale di oggi.

Proiezione della Top 10 ATP (lunedì 27 gennaio)

1. Jannik Sinner: se vince 11830 - se perde: 11130

2. Alexander Zverev: se vince: 8835 - se perde 8135

8:56

Il montepremi degli Australian Open: quanto può incassare Sinner

Il campione degli Australian Open riceverà 3.500.000 dollari di premio, che corrispondono a poco più di 3 milioni e 300 mila euro, mentre il secondo classificato incasserà 1.900.000 dollari (1 milione e 800 mila euro). In totale, il montepremi per il singolare maschile degli Australian Open 2025 è di 33.108.000 dollari.

8:51

Sinner a caccia del terzo Slam: può superare Pietrangeli

Sinner insegue il terzo Slam in carriera, il secondo consecutivo in Australia. Se dovesse vincerlo supererebbe Nicola Pietrangeli in testa alla classifica dei tennisti italiani con più Slam nella storia.

8:41

L'incontro tra Sinner e Zverev nel corridoio

I social degli Australian Open hanno pubblicato un video in cui Sinner e Zverev si incrociano nel corridoio della palestra e si danno il cinque a poche ore dalla super sfida in finale.

8:35

Sinner si è allenato in campo

Sinner a circa tre ore dalla sfida con Zverev si è allenato sul campo della Margaret Court Arena. Concentrato e sereno, ha scherzato anche con il suo team. Dopo di lui anche il tedesco ha svolto una sessione sullo stesso campo.

Rod Laver Arena - Melbourne