Sinner, stop dopo gli Australian Open: non giocherà il torneo Atp di Rotterdam. Quando tornerà in campo

Dopo il trionfo negli Australian Open, Jannik Sinner si prende una breve pausa e non giocherà il torneo Atp 500 di Rotterdam, in Olanda, che inizierà il 3 febbraio. Il numero uno del mondo tornerà in campo un paio di settimane dopo, nel torneo Atp 500 di Doha, in Qatar, in programma dal 17 al 23 febbraio. È stato lo stesso Sinner a comunicare lo stop: "Dopo esserci consultati con il mio team, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall'ABN AMRO Open - spiega il campione altoatesino sul sito del torneo di Rotterdam - il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare dopo la lunga corsa in Australia. Ho grandi ricordi della vittoria del titolo di fronte a una folla incredibile al Rotterdam Ahoy l'anno scorso e spero di tornarci presto. Auguro a Richard (Krajicek, ex tennista direttore del torneo, n.d.r.) e a tutto il team un grande evento".