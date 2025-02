Sinner, le parole di Furlan sconvolgono gli Usa: "Davvero interrogato fino all'alba?"

Sono arrivate persino negli Stati Uniti le dichiarazioni di Renzo Furlan , allenatore di Jasmine Paolini, ospite della trasmissione dello Sky Tennis Club . Furlan ha rivelato un retroscena inedito su Sinner risalente ai tempi di Cincinnati quando Jannik, ma ancora non si sapeva, era in pieno caso Clostebol : "Sinner ha assistito all’udienza dalle 4 alle 10 di mattina. È stato scagionato e poi ha affrontato, la sera stessa, la semifinale contro Zverev in cui ha vinto 7-6 al terzo set”. Quindi: sei ore di udienza, poi un match tiratissimo contro un campione e il macigno di doversi tenere tutto dentro: "Può farlo solo una persona che ha qualità”, ha detto Furlan. Ed è davvero così visto che poi Jannik quel torneo lo ha vinto.

Sinner interrogato fino alle 4 di mattina, shock negli Usa

Le parole di Furlan hanno avuto ampio risalto negli Stati Uniti dove da sempre quello del doping è un tema sensibile, se poi c'è di mezzo la Wada e un ricorso per molti poco comprensibile ancora di più. "Davvero - si legge su qualche sito specializzato e sui social - Sinner è stato interrogato all'alba?" Sì, stando al racconto di Furlan. "Neanche l'avessero beccato - dice qualcuno - con una siringa in mano". Furlan ha poi raccontato anche come Sinner sia riuscito e stia riuscendo a convivere con una situazione complicata, in attesa del verdetto del Tas di aprile: "C'è sempre stata questa situazione di doping sopra la sua testa, come una mannaia sul collo. A Malaga, prima della Davis, gli ho detto: 'Sei riuscito a fare cose straordinarie anche con questa pressione’. E lui mi ha risposto: 'Sai come è andata a Cincinnati? Le cose sarebbero potuto andare bene o male. Per la prima volta, abbiamo affittato una casa e non una camera d'albergo. Avevamo due auto per spostarci. Io ne guidavo una e il mio team guidava l'altra. Avevo bisogno di questi momenti per me stesso. È qualcosa che potrebbe sembrare stupido, ma mi ha portato una grande tranquillità". Jannik Sinner, semplicemente. E Furlan lo ha raccontato benissimo.

Sinner, riposo sulla neve

Intanto, Sinner è tornato a casa, a Sesto, per riposarsi sulla neve e sciare un po'. In questo momento, dopo la vittoria degli Australian Open, ha bisogno solo di ricaricare le batterie. i tifosi, però, non lo lasciano mai solo. E lo hanno "pizzicato" sulle piste in tenuta da neve.