Sinner attento, a Doha c'è Alcaraz a caccia di rivincita e non solo: l'entry list è pazzesca

Il relax sta per finire, ultime ore sulle piste da sci e poi si torna sui campi da tennis. Sinner aveva bisogno di ricaricare le batterie dopo l’estenuante trasferta a Melbourne che ha portato il terzo Slam vinto a soli 23 anni. Qualche giorno tra Montecarlo e la famiglia. Ha guidato la macchina, cosa che lo rilassa molto, e sciato sulle montagne di casa sua, dove ha portato anche il trofeo vinto agli Australian Open. Un riposo che gli era stato fortemente consigliato e che era necessario. Jannik come al solito non si è sottratto al bagno di folla e si è anche divertito anche con i tanti bambini che si sono fatti firmare il casco da lui. Del resto il numero uno al mondo ha dimostrato che sa come gestirsi. La rinuncia al torneo di Rotterdam gli costerà 500 punti in classifica, ma era necessaria. "Dopo esserci consultati con il mio team - le parole di Sinner - abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall'Abn Amro Open. Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare dopo la lunga corsa in Australia. Ho grandi ricordi della vittoria del titolo di fronte a una folla incredibile lo scorso anno e spero di tornarci presto".