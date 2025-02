Sinner dallo sci agli spot e alla frecciata americana: è ancora polemica. Ma Bertolucci dice la sua

Sempre Sinner, sempre polemiche. E in alcuni casi anche cattiverie e invidie. Jannik dopo la vittoria degli Australian Open si è diviso tra il relax a casa sua a Sesto, con sciate puntualmente immortalate da chiunque, e alcuni impegni commerciali. Sui social arrivano le immagini e in molti - ancora - sottolineano l’assenza al Quirinale da Mattarella nel giorno di celebrazione dello sport italiano. Paolo Bertolucci, che quando si tratta di prendere posizioni anche scomode non si tira mai indietro, su X ribatte a tutto: “Mattarella/ mercoledì, sci/sabato. Due cose completamente separate”. Appunto. Così come è separato il fatto che Sinner stia puntando sempre più sulla comunicazione social tra Instagram, YouTube e Tik Tok dove ha appena creato insieme al suo social media manager un profilo tanto atteso, soprattutto dai più giovani. Il “New York Times”, nel parlare della svolta social di Jannik, si è posto una domanda che a molti sa di frecciata: “Perché Sinner sta diventando uno YouTuber?”. Questa la (loro) risposta: “C'è quel vecchio detto che dice che le star del cinema vogliono essere atleti e gli atleti vogliono essere star del cinema. L'assioma ci porta a Jannik Sinner, campione dell'Australian Open e YouTuber. Mentre il mondo dello sport attende l'uscita di "My Way", il documentario di tennis di Netflix su Carlos Alcaraz, Sinner ha deciso di aggiungere il suo contributo al film sotto forma di un vlog che documenta la sua corsa al titolo a Melbourne. Grandi rivelazioni…”.