Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo, Doha si avvicina: l'indizio di Vagnozzi

Sinner torna ad allenarsi. Dopo una settimana tra sci e riposo a casa, il numero uno al mondo è tornato a Montecarlo, per riprendere in mano la racchetta. L’indizio lo ha dato il coach Vagnozzi con una storia su Instagram dal Montecarlo Country Club: è proprio lì che Jannik, insieme al coach e a Panichi, ha iniziato la preparazione per il torneo Atp 500 di Doha, in programma a partire dal 17 febbraio. Sinner ha dato forfait all’ultimo momento al torneo di Rotterdam, dove era chiamato a difendere il titolo. Dopo l’estenuante cavalcata agli Australian Open aveva bisogno di riposare. In Olanda nel frattempo c’è un altro italiano che sta facendo parlare di sé: Mattia Bellucci, che da bambino batteva Sinner nei tornei Under 13. Jannik a Doha, torneo a cui non ha mai partecipato, proverà a riprendersi i 500 punti che ha lasciato a Rotterdam. Comunque può dormire sonni tranquilli, il distacco dagli inseguitori è abissale. Lunedì entrerà nella 36esima settimana da numero uno, sorpassando così Carlos Alcaraz, ed è destinato a rimanerci a lungo.