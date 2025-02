L'ipocrisia del presidente Wada: attacca Sinner e si dimentica di cinesi e Swiatek

, a dimostrazione di quanto sia strumentale e senza fondamento il ricorso presentato dalla Wada al Tas per chiedere Il polacco Witold Banka, presidente della Wada , intervistato dal sito polacco Rz, prima afferma: "Non posso entrare nei dettagli del caso Clostebol perché siamo parte in causa". Poi si contraddice e tracima: "Non mettiamo in dubbio che Sinner non abbia assunto deliberatamente sostanze dopanti, ma richiamiamo l’attenzione sulla responsabilità dell’atleta per le azioni dei suoi collaboratori. Un atleta professionista è responsabile anche delle azioni del suo staff e questa è la quintessenza dell’antidoping". Maddai? E la polacca, N.2 al mondo, squalificata per un mese dalla Itia, l'agenzia antidoping del tennis, ma graziata dalla Wada che ha deciso di non ricorrere al Tas? Pur essendo stata trovata positiva a una sostanza proibita, anche la connazionale di Banka aveva professato la sua estraneità, motivandola quale assunzione involontaria. L'organizzazione di Banka ha accettato questa tesi, fermandosi a Montreal e non volando a Losanna. Bene. Anzi male. Malissimo. Se un'atleta professionista del calibro Swiatek "è responsabile delle azioni del suo staff", come mai, nel caso trimetazidina, la connazionale di Banka non è stata ritenuta responsabile del comportamento del suo staff?: “Una traccia di trimetazidina in un medicinale contenente melatonina, come nel caso di Swiatek, è una cosa, mentre lo steroide contenuto nell’unguento utilizzato dal suo più stretto collaboratore è qualcosa di completamente diverso. L’unica cosa che accomuna questi casi è il fatto che stiamo parlando di due dei migliori tennisti del mondo”. Maddai due? Ma chi crede di prendere per i fondelli il presidente della Wada con i suoi distinguo di lana caprina? E a proposito di staff: vogliamo parlare delleSei mesi dopo sono scesi regolarmente in vasca in Giappone dove due di essi hanno pure vinto l'oro; un altro se l'è preso alle Olimpiadi parigine nella staffetta mista. La Cina che, agli occhi della Wada è particolarmente cara essendo fra i contribuenti dell'Agenzia, subito comunicato si fosse trattato di una contaminazione accidentale, maturata attraverso le cucine dell'hotel in cui alloggiavano gli atleti (sic!). Peccato che la trimidazina (aumenta il flusso sanguigno e riduce la fatica), sia una molecola presente nel farmaco e non negli alimenti. E peccato due volte perché, in seguito, venne dimostrato che non tutti gli atleti trovati positivi avessero dormito nello stesso albergo. Tant'è vero che gli americani dell'Usada, l'agenzia statunitense antidoping, non se la sono bevuta e, per rappresaglia,da effettuare entro il 31 dicembre scorso. Ha spiegato Travis Tygart, l'amministratore delegato di Usada: “Sfortunatamente, gli attuali leader di Wada non hanno lasciato altra scelta agli Stati Uniti, dopo non essere riusciti a soddisfare diverse richieste molto ragionevoli per raggiungere la trasparenza e la responsabilità necessarie per garantire che Wada sia adatta allo scopo di proteggere gli atleti del mondo. Da quando è stata resa pubblica la gestione fallimentare da parte della Wada dei test positivi di 23 nuotatori cinesi, che hanno garantito alla Cina e ai suoi atleti un trattamento speciale in base alle regole, molti stakeholder da tutto il mondo, tra cui atleti, governi e agenzie nazionali antidoping, hanno chiesto risposte, trasparenza e responsabilità alla dirigenza della Wada. È necessario che alla Wada si verifichi una riforma significativa per garantire che ciò non accada mai più“. Chissà se un giorno o l'altro, il signor Banka ci spiegherà come mai i 23 nuotatori cinesi non siano stati ritenuti responsabili del comportamento del loro staff, perché "questa è la quintessenza dell'antidoping". E perché la sua agenzia sia così solerte, nonostante egli sia stato proclamato innocente dall'Itia e da undici mesi sia costretto a vivere sotto la spada di Damocle dell'indecente accanimento di "un sistema marcio, che va fatto saltare in aria perchè bisogna ricominciare da zero". L'ha detto