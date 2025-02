Alcaraz copia Sinner: ecco il piano per batterlo a Doha, c’è un’importante novità

Alcaraz sulla scia di Sinner. Il campione spagnolo è fresco del trionfo a Rotterdam, il suo primo trofeo Atp 500 sul cemento indoor. Un chiaro messaggio a Jannik: può competere anche su quella superficie, e ci sta lavorando duramente. Ma dal numero uno al mondo Carlos sembra aver imparato una lezione: l’importanza del riposo. Sinner e Alcaraz si rincontreranno a Doha, nel torneo Atp 500 in programma dal 17 al 22 febbraio. Secondo quanto scrive Marca, il numero tre al mondo ha deciso di non toccare più la racchetta fino a quell’appuntamento con l'obiettivo di recuperare le energie. Sinner ha saltato Rotterdam perché aveva bisogno di riposare dopo le fatiche a Melbourne che gli hanno portato il terzo Slam. Alcaraz ha deciso di fare lo stesso, anche se non vuole rinunciare al torneo: staccherà completamente per qualche giorno. Lo spagnolo in passato si era lamentato per i troppi tornei che esponevano i tennisti a stress eccessivi. “Non dobbiamo farli tutti per forza, possiamo scegliere”, aveva replicato Sinner, che della programmazione ha fatto un marchio di fabbrica. Il tennista italiano ha rivelato a Melbourne che quando può dorme anche 10 ore a notte per ricaricare le pile.