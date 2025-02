Doha, tutti pazzi per Sinner: quanti selfie e autografi dopo l’allenamento!

Manca ancora qualche giorno all'inizio dell'Atp 500 di Doha, ma è già scoppiata la Sinner-mania in Qatar. Il numero uno del mondo, reduce dal trionfo agli Australian Open ma che ha poi dato forfait per il torneo di Rotterdam, si trova già a Doha dove si sta allenando in attesa dell'inizio del torneo, in programma dal 17 al 22 febbraio.