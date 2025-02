Kyrgios di fuoco dopo il patteggiamento Sinner: "Giorno triste, altri tennisti la pensano come me"

"L'equità nel tennis non esiste". Questo il primo commento di Nick Kyrgios dopo l'accordo tra Jannik Sinner e la Wada sul caso Clostebol e che ha portato alla squalifica del numero uno del mondo fino al 4 maggio. Il tennista australiano, da sempre grande accusatore dell'azzurro, ha commentato sui social il comunicato dell'Agenzia Mondiale antidoping. "Quindi la Wada esce allo scoperto e dice che sarebbe stata giusta una squalifica di 1-2 anni. Ovviamente la squadra di Sinners ha fatto tutto il possibile per andare avanti e accettare una squalifica di 3 mesi, senza titoli persi, senza premi in denaro persi. Colpevole o no? Per il tennis è un triste giorno. L'equità nel tennis non esiste", ha scritto in un primo post.