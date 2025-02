Sinner e il mistero sugli allenamenti durante la squalifica: cosa può fare secondo il regolamento

"In base ai termini dell’accordo, il Sig. Sinner sconterà il suo periodo di ineleggibilità dal 9 febbraio 2025 alle 23:59 del 4 maggio 2025 (che include un credito per quattro giorni precedentemente scontati dall’atleta mentre era in sospensione provvisoria). In base all’articolo 10.14.2 del Codice, il Sig. Sinner può tornare all’attività di allenamento ufficiale dal 13 aprile 2025". È quanto si legge nell'ultima parte del comunicato pubblicato dalla Wada che annuncia l'accordo con Jannik Sinner per un periodo di squalifica di tre mesi e del ritiro del ricorso al Tas di Losanna. Secondo quanto scritto, il numero uno al mondo potrà tornare ad allenarsi ufficialmente dal 13 aprile, ma il regolamento parla chiaro: Jannik potrà intanto preparare in autonomia i prossimi impegni.