Anche Wawrinka contro la decisione di Sinner: "Sport pulito? Non ci credo più"

Intorno alle 10:30 della mattinata di sabato 15 febbraio è arrivata la notizia dell'accordo tra Jannik Sinner e la Wada per una squalifica che terrà il numero uno al mondo lontano dai campi dal 9 febbraio al 4 maggio e che potrebbe vedere dunque l'azzurro tornare a disputare un match ufficiale in occasione degli Internazionali BNL d'Italia , in programma dal 7 al 18 maggio.

Squalifica Sinner, il commento di Wawrinka

L'annuncio ha scatenato le reazioni di istituzioni e colleghi che sul web non hanno perso tempo per commentare quanto accaduto: "Oggi è un giorno triste per il tennis, molti altri tennisti la pensano come me", ha scritto su X Nick Kyrgios. Tra coloro che non sono d'accordo sulla decisione della Wada, c'è anche Stan Wawrinka, che a pochi minuti dal match vinto nell'Atp 500 di Doha contro Arthur Cazaux, ha commentato sui social: "Non credo più in uno sport pulito…".