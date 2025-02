Dagli allenamenti al meccanismo dei punti in classifica: tutte le domande e le risposte sul caso Sinner

Jannik Sinner non tornerà in campo nell'Atp 500 di Doha. Bisognerà attendere ancora un po' per rivedere il numero uno al mondo sul rettangolo di gioco dopo il successo conquistato agli Australian Open. È questa la notizia del giorno legata al caso doping: la Wada ha infatti deciso di ritirare il ricorso al Tas di Losanna e di accordare una squalifica di tre mesi, che vedrà l'azzurro costretto a fermarsi fino al 4 maggio, a pochi giorni dall'inizio degli Internazionali BNL d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio. Cosa potrà fare nel frattempo Sinner, quali tornei salterà e quanto la squalifica gli costerà in termini di punti.