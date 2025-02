"La cattiva sorte ci mostra chi non sono i veri amici", ammoniva Aristotele, aggiungendo: "L'amicizia permette di volere il bene dell'altro per ciascuno degli amici". Era l'ottobre scorso e Jannik Sinner lo sapeva bene quando confidava: "Il momento più difficile è stato quando è uscita la notizia del Clostebol. Mi sono reso conto di chi è amico e chi no". Tutto ve