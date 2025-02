Caso Sinner, la perplessità di Zverev: "Le opzioni sono due..."

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Alexander Zverev recita la parte dell'antagonista e non potrebbe essere altrimenti. Il tedesco, numero 2 del mondo, è chiaramente al centro dell'attenzione dopo la notizia della sospensione del numero 1, Jannik Sinner, e alla vigilia dell'ATP 500 di Rio de Janeiro, le domande non possono che vertere sul suo pensiero in merito alla vicenda. Le risposte, per quanto mirate ad una neutralità, fanno comunque discutere.