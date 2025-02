Sinner, quello striscione esposto a Sesto che dice tutto

" Siamo sempre fieri di te ". Lo striscione inalberato a Sesto , sulla Casa della Montagna, in collaborazione con la Scuola di Alpinismo Tre Cime, ha il pregio della sintesi e il valore di un sostegno popolare che, di certo, scalda il cuore a Sinner , dopo il ridicolo e pretestuoso stop di tre mesi imposto dalla Wada al Numero Uno del mondo per "negligenza". Roba da chiodi, per ricorrere alla locuzione riferita al tempo in cui i fabbri adoperavano gli avanzi di ferro per fabbricare i chiodi quando venivano lavorati a mano. Traslando il concetto, per dire di un comportamento quasi spregevole , come gli scarti usati per fare i chiodi.

Sinner, Sesto ha detto tutto

Può esistere un ossimoro più stridente di Sinner negligente, a proposito di chi è Numero Uno anche per diligenza, rispetto delle regole, correttezza? Ha spiegato Waltraud Watschinger, presidente dell'Associazione turistica promotrice dell'iniziativa: "Tutti gli abitanti di Sesto sono orgogliosi dei successi sportivi, della disciplina e del carattere di Jannik Sinner, indipendentemente dagli eventi attuali. Jannik ci ha sempre emozionato con le sue imprese. Proprio adesso vogliamo dimostrargli che siamo con lui, come comunità. Per noi, il vero valore non è soltanto il successo sportivo, ma anche l'umanità e il senso di appartenenza, specialmente nei momenti difficili. Con questo gesto, Sesto vuole ribadire che è accanto a Jannik, non solo come atleta, ma soprattutto come persona". Lo striscione è scritto in inglese, così non hanno bisogno di traduzione anche la Wada e quei tennisti per mancanza di prove che, dopo la sospensione comminata all'azzurro, hanno propalato veleni e maldicenze. Addetti ai livori, ignoranti e mezze cartucce: una frustrata compagnia di giro che continua a sbattere contro la forza morale di una straordinaria Persona, prima ancora che più forte tennista del mondo. Sesto ha detto tutto.