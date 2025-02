Allenamenti a Montecarlo, sponsor e famiglia: il piano di Sinner per i prossimi due mesi

Dopo una pausa dai campi da tennis tra sci, famiglia e sfilate, per Jannik Sinner è arrivato il momento di ricominciare a lavorare in vista dei tornei su terra rossa, Internazionali d'Italia e Roland Garros su tutti. Come ormai noto, l'azzurro non potrà partecipare a tornei fino al 4 maggio e non potrà allenarsi su campi ufficiali (cioè associati all'Atp) fino al 13 aprile. Fino ad allora il numero uno al mondo lavorerà al Montecarlo Country Club, circolo dove si svolge un Masters 1000 ma è comunque privato, non sottosta alle regole dell'Atp e quindi è esattamente ciò che serve a Sinner. Il torneo però è in programma dal 5 aprile al 13 aprile (proprio quando potrà tornare ad allenarsi ufficialmente), perciò per questi ultimi giorni servirà un altro circolo e ci sono diverse opzioni.