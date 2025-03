Kyrgios non si tiene e torna ad attaccare Sinner: il commento sui Laureus Awards è durissimo

A seguito della squalifica di Jannik Sinner per la vicenda Clostebol, la Laureus Academy, l'associazione che ogni anno assegna gli Oscar del mondo dello sport, ha deciso di ritirare la nomination del tennista italiano. "A seguito delle discussioni della Academy - ha dichiarato il presidente Sean Fitzpatrick - è stato deciso che la nomination di Jannik Sinner per il World Sportsman of the Year Award di quest'anno sarà ritirata. Abbiamo seguito questo caso, le decisioni degli organismi globali competenti e, pur notando le circostanze attenuanti, riteniamo che lo stop di tre mesi renda la nomina ineleggibile. Jannik e la sua squadra sono stati informati" .