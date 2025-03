Sinner, undici parole per dire tutto di lui (e oggi settimana n.39 da N.1)

Ne ha allenati di campioni, Darren Cahill, durante la luminosa carriera che l'ha visto portare al massimo livello Agassi, Hewitt, Halep. Di certo, però, a giudicare dal racconto che ha fatto al podcast Tennis Insider Club, è Jannik il tennista che l'ha impressionato più di ogni altro. A cominciare dalle undici parole con le quali il fuoriclasse azzurro ha riassunto la propria resilienza all'ingiustizia subita dalla Wada che l'ha inverecondamente sospeso per tre mesi, sino alle 23.59 del 4 maggio. "Non preoccuparti delle critiche di coloro dai quali non accetteresti consigli". Si comprende quindi la reazione ammirata di Cahill: "Ci chiediamo anche noi come abbia fatto a raggiungere quei risultati nell’ultimo anno, sotto pressione per la vicenda Clostebol e ci diciamo che Sinner sia stato incredibile. Ci sono giocatori che trovano la loro sicurezza sul campo da tennis. Ce ne sono altri che portano i problemi sul campo e altri ancora che li lasciano fuori. Jannik li lascia fuori e, per questo, è stato straordinario. Abbiamo commentato ciò che hanno detto su di lui i giocatori, gli allenatori, i media. E lui ha chiuso il cerchio con quella frase così saggia e così matura. Mi sono detto: Oh, mio Dio, ma questo ragazzo ha soltanto 23 anni? È molto maturo e so che l’Italia è molto orgogliosa di lui: non c’è motivo per non essere orgogliosi di Jannik".