Novak Djokovic ha iniziato a soffrire la forza di Jannik Sinner in un momento ben definito, stampato nella mente di tanti appassionati di tennis. Lo ha rivelato Marco Panichi , preparatore atletico di Sinner dallo scorso settembre, ma in passato uomo di punta nello staff del serbo, tra il 2019 e l'inizio del 2024. "Credo che dal punto di vista mentale la partita in Coppa Davis è stata pagata più da Nole", le parole di Panichi in diretta tv a Supertennis, facendo riferimento al match delle Finals di un anno e mezzo fa, quando l'Italia andò poi a vincere l'insalatiera d'argento.

Il momento decisivo

Il momento clou di quell'incontro, datato 25 novembre 2023 e valido per le semifinali di Coppa Davis a Malaga, fu quando Sinner riuscì ad annullare tre match point consecutivi nel terzo set a Djokovic (sullo 0-40 e 4-5), per poi ribaltare la partita e vincere 6-2, 2-6, 7-5. Quella, secondo Panichi, è la "sliding door" che ha cambiato le gerarchie del tennis mondiale: Djokovic da allora iniziò a calare e Sinner, invece, a salire nella classifica Atp arrivando fino al numero 1 del mondo nel giugno 2024. In quella stessa giornata, in doppio con Sonego, Sinner battè nuovamente Djokovic (in coppia con Kecmanovic) per poi volare in finale e piegare l'Australia, ripordando la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni.