Sinner, un altro schiaffo alla Wada. Gli sponsor sono con lui e aumentano

Se la pubblicità è il termometro del successo dei testimonial, Jannik Sinner si conferma un numero uno anche in questoambito, assestando un altro schiaffo mediatico alla Wada. La reputazione di campione pulito e vincente, vittima di una macroscopica ingiustizia, permette all'azzurro di essere sempre più un numero uno pure nel mondo degli spot, al quale piace in modo trasversale, come dimostrano i diversi segmenti di mercato nei quali figura: banche, orologi, racchette, abbigliamento sportivo, caffé, pasta, bibite, telecomunicazioni, cartotecnica. Alcuni dei partner di Sinner hanno investito in contratti che vanno dai sette ai dieci anni. Come diceva Henry Ford, "mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo”. Decisamente.