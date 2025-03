Medvedev, l’esultanza sfrenata e le scuse a Fils: c’entra anche Sinner, ecco perché

Un’esultanza così non l’avevamo mai vista fare a Medvedev. Dopo il punto della vittoria contro Arthur Fils è impazzito di gioia e ha cominciato a saltare fino ad arrivare di fronte al suo rivale a rete. Un gesto che è sembrato anche poco garbato, e se n’è accorto subito il russo, che a fatica ha ritrovato un po’ di contegno e si è scusato, prima in campo e poi nel post partita. "Ho perso tre match male in questo avvio di stagione, in due di questi ero molto vicino alla vittoria con Tien e Griekspoor. Non riuscivo a controllarmi - ha detto Medvedev -. L'adrenalina ha avuto la meglio su di me. Sono saltato accanto a lui e subito dopo gli ho detto che mi dispiaceva, di solito non festeggio così, ma può succedere”.

Medvedev e l'ammissione su Sinner: "La sua assenza è favorevole per tutti"

Era solo un quarto di finale, ma Daniil sta affrontando un momento buio, i risultati non arrivano. Questo spiega la sua esplosione di gioia dopo una partita sofferta in California con un vento pazzesco, che poteva scivolare via da un momento all’altro. In tutto questo ovvio che c’è anche il fattore Sinner. Jannik sta scontando la sospensione per l’accordo con la Wada dopo il caso Clostebol. Tornerà per gli Internazionali d’Italia a Roma ed è chiaro che i suoi avversari vogliono sfruttare al massimo l’assenza del numero uno al mondo per vincere qualche trofeo. Medvedev non si è nascosto su questo tema. “Nel complesso, l'assenza di Sinner - le parole di Medvedev - che penso abbia vinto un torneo su due di recente, o forse anche di più, è sicuramente favorevole in termini di risultati per tutti nel tour, non solo per me, letteralmente per tutti".

"Allo stesso tempo non ho paura di Sinner, perché..."

Un’ammissione di inferiorità, ma nello stesso tempo Medvedev dice di non aver paura di Sinner. Probabilmente perché sa che adesso è inutile anche fare solo un confronto. “Allo stesso tempo - prosegue il russo - visti i miei recenti risultati, non sono preoccupato da Jannik Sinner, perché negli ultimi tornei non l’ho nemmeno affrontato, visto che non sono andato molto lontano”.